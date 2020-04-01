В супермаркеты итальянцы ходят с огромными тележками, чтобы затариться продуктами хотя бы на неделю. Правительство клятвенно обещало гражданам, что перебоев с продуктами не будет, и их действительно по большому счету нет. И все же со снабжением стало чуть хуже, чем до пандемии - многие наименования исчезли с полок. Это относится прежде всего к кисло-молочной продукции и деликатесам. Однако стратегические и обязательные в рационе любого жителя Италии продукты - паста, помидорная пассата, овощи, сыр, мясо и рыба есть везде, от маленькой лавки до гипермаркета. При этом каждая продовольственная сеть вольна сама определять, какими продуктами торговать - официальных предписаний на эту тему пока не появлялось.

Учитывая, что в местных супермаркетах цены выросли в среднем на 50-80 евроцентов, в данный момент вопрос ассортимента для жителей Апеннин автоматически стал второстепенным. Карантин лишил многих итальянцев возможности какого бы то ни было заработка, спровоцировав появление категории граждан, которую социологи окрестили "новыми бедными".

Судя по сообщениям в местных СМИ и соцсетям, в продуктах и поддержке нуждается не только традиционно бедный юг Италии - люди стали жить заметно хуже практически по всей стране. Так, в некогда зажиточной области Марке сельскохозяйственная ассоциация Coldiretti начала разносить особо нуждающимся семьям 80-килограммовые коробки с фруктами, овощами, хлебом, пастой и бобовыми. А в Бергамо - в одном из наиболее пострадавших от коронавируса городов - владельцы торговых лавок и супермаркетов, как в послевоенные годы, начали выкладывать на тротуар упаковки с водой, пасту и хлеб, сопроводив эту гуманитарную помощь табличкой: "Бери то, что тебе нужно".

Каждая продовольственная сеть Италии вольна сама определять, какими продуктами торговать - официальных предписаний на эту тему не появилось

Похожий жест сделал и иммигрант из Египта, 34-летний Самех Ашрах. Он выложил у входа в свою лавку лотки с фруктами и овощами, оставив итальянцам трогательное послание: "10 лет назад вы меня приютили, а сейчас я хочу сказать вам спасибо. Если нужно, берите все бесплатно".