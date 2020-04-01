В России испытывают больше 20 новых лекарств от коронавируса

В России проводится работа по проверке уже действующих лекарств и новых медикаментов для лечения коронавируса. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, которое проходило в режиме видеосвязи.

"Сейчас мы исследуем восемь лекарственных препаратов, которые уже зарегистрированы в Российской Федерации. Кроме того, мы проверяем еще 22 новых лекарственных препарата, которые представлены Сибирским отделением Российской академии наук", - сообщила она.

По словам Голиковой, о том, можно ли лечить этими препаратами новую коронавирусную инфекцию, станет известно 10 апреля.