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01.04.2020 12:40
Рубрика: Легковые авто

В России отзывают один редкий седан Mazda, проданный 10 лет назад

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Mazda. Фото: Пресс-служба Mazda.
Фото: Пресс-служба Mazda.

Росстандарт сообщил об отзывной кампании, в которой участвует только один экземпляр: седан Mazda Xedos 9, реализованный 22 декабря 1999 года. Причина - дефектная подушка безопасности Takata.

Фото: www.auto.ru
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У подушки безопасности со временем мог разрушиться уплотнитель корпуса газогенератора, в результате чего не исключено попадание внутрь влаги, которая приведёт к изменению свойства горючего состава. Из-за этого при столкновении эйрбег может сработать недолжным образом.

Сервисная кампания предполагает замену газогенератора фронтальной подушки безопасности на модифицированный. Исправление дефекта будет производиться бесплатно для владельца.

Ранее "РГ" сообщала об отзыве кроссоверов Audi Q7 и Q8 и Volkswagen Touareg с неисправным рулевым управлением.

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