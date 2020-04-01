В США приземлился самолет с медоборудованием из России

В нью-йоркском аэропорту им. Кеннеди совершил посадку самолет из России, доставивший медицинское оборудование, передает ТАСС сообщение постпредства РФ. Речь идет об оборудовании, о котором ранее в телефонном разговоре договорились президенты двух стран, Владимир Путин и Дональд Трамп, а также о респираторах, очках и дезинфицирующих средствах.

"Самолет с российским медицинским оборудованием направлен в качестве помощи в США для содействия в борьбе с коронавирусом, - так прокомментировал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. - Это пример солидарности в действии - совместно мы преодолеем трудности".

Напомним, что днем ранее США стали "лидером" в печальном списке стран с наибольшим число зараженных коронавирусом. Количество зараженных на данный момент превышает 200 тысяч человек и более 4,3 тысячи человек уже скончались.