Видео: горящий автомобиль врезался в АЗС и чудом ее не взорвал

Это видео, снятое где-то в Юго-Восточной Азии, поначалу можно принять за фрагмент динамичного кинобоевика. Горящий автомобиль влетает на территорию автозаправки и сбивает одну из колонок. На полном ходу из салона вываливается пассажир, а затем, после аварии, из окна выпрыгивает объятый огнем водитель. Оба, сообразив, что десятки тонн топлива под воздействием пламени вот-вот рванут, в панике убегают, сдирая с себя горящую одежду.

Столь же стремительно ретируются и два других автомобиля, стоявшие в очереди на заправку.

Взрыв и последующий эпический пожар, казалось бы, были неминуемы, но в дело вступили профессионалы, заправщики злополучной АЗС. Уже через несколько секунд они появились в кадре с огнетушителями в руках и недрогнувшей рукой принялись тушить пожар.

По скудной информации под видео нам сложно понять, как в салоне легковушки могло возникнуть пламя и зачем герои этого ролика для ликвидации возгорания приехали именно на заправку, но совершенно очевидна простая истина: в экстренной ситуации действовать нужно быстро, хладнокровно и слаженно, как настоящий китайский/вьетнамский/корейский автозаправщик. Только так можно спасти свои и чужие жизни, не говоря уже об имуществе на миллионы юаней или донгов.