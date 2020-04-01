ВОЗ: Россия может избежать "европейского" сценария с коронавирусом

Вуйнович отметила, что пока сложно давать прогнозы по тому, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация. Она подчеркнула, что во многом сценарий зависит и от поведения населения.

При этом меры, предпринимаемые в Москве и следом практически по всей России Вуйнович считает своевременными и правильными. "Если мы найдем каждый случай заражения в новых регионах, проследим каждый контакт, если изолируем всех выявленных, тогда мы обойдемся без этого высокого числа случаев заражения", - сказала представитель ВОЗ в России.

Ранее в ВОЗ сформулировали основные принципы противоэпидемической стратегии, ранее показавшие положительный результат в Китае, Японии, Южной Корее:

1. Необходимость раннего выявления и выделения подтвержденных случаев;

2. Выявление, контроль и карантин контактов;

3. Необходимость оптимизировать уход;

4. Необходимость общаться, чтобы построить доверие и вовлечь сообщества в борьбу.

Все эти рекомендации в полной мере используются и в нашей стране, эпидемиологическая служба которой имеет большой опыт в борьбе со вспышками опасных инфекций.