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01.04.2020 11:41
Рубрика: Общество

ВОЗ: Россия может избежать "европейского" сценария с коронавирусом

Текст: Ирина Невинная
Действия по сдерживанию распространения коронавируса, которые предпринимают российские власти, могут помочь стране избежать "европейского" пути развития ситуации с заражением, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью "России 24".
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Вуйнович отметила, что пока сложно давать прогнозы по тому, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация. Она подчеркнула, что во многом сценарий зависит и от поведения населения.

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При этом меры, предпринимаемые в Москве и следом практически по всей России Вуйнович считает своевременными и правильными. "Если мы найдем каждый случай заражения в новых регионах, проследим каждый контакт, если изолируем всех выявленных, тогда мы обойдемся без этого высокого числа случаев заражения", - сказала представитель ВОЗ в России.

Ранее в ВОЗ сформулировали основные принципы противоэпидемической стратегии, ранее показавшие положительный результат в Китае, Японии, Южной Корее:

Фото: Сергей Михеев/РГ
Врачи и медсестры больниц, где лечат пациентов с коронавирусом, регулярно сдают тесты на COVID-19

1. Необходимость раннего выявления и выделения подтвержденных случаев;

2. Выявление, контроль и карантин контактов;

3. Необходимость оптимизировать уход;

4. Необходимость общаться, чтобы построить доверие и вовлечь сообщества в борьбу.

Все эти рекомендации в полной мере используются и в нашей стране, эпидемиологическая служба которой имеет большой опыт в борьбе со вспышками опасных инфекций.

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