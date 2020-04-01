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"Загибалась от боли": Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании

Новости
    01.04.2020, 12:06
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

53-летняя российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании, где живет с 2016 года. О чем она рассказала в Instagram, обстоятельно описав ЧП.

По словам артистки, буквально за день до этого "ничего не предвещало такого развития событий" и Татьяна "конечно собиралась" продолжать читать любимых Стругацких подписчикам в Facebook. Но планам было не суждено сбыться - в районе обеда Лазарева "начала чувствовать какую-то слабость, и даже в районе пяти решила прилечь, предварительно проверив, не голоден ли прожорливый подросток Антонина".

Проснулась артистка уже минут через сорок - "с ощущением нарастающей боли в левой и нижней части живота". Причем боль так быстро усиливалась, что пришлось вызвать скорую - "понимая, что очевидно что-то пошло не так".

Карета приехала менее чем через час. "Доктор сказал, что везти меня пока никуда не может, но поставит два укола - обезболивающий и расслабляющий, после чего уехал, сказав, что если не станет легче через 10-15 минут, то нужно вызвать его снова", - пишет Татьяна. Уточняя: у нее стали неметь руки "и в моменты волнообразного нарастания боли отключаться сознание, начало тошнить".

Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости
Видео: госпитализированный Игорь Николаев вышел на связь

"Бедняга Антонина" (младшая дочь артистки, учится в Испании) снова вызвала того же доктора, который приехал "и влил, судя по всему, какой-то совсем уже морфин", потому как Лазарева на тот момент "просто загибалась от боли".

Далее врач вызвал специальную "скорую", "чистую от коронавируса" - чтобы везти артистку в больницу, "причём не очень понятно было, в какую, потому что здесь все больницы в основном перенастроены на коронавирус". Тогда как у Татьяны - она акцентирует - "был явно не он".

У Лазаревой немедленно взяли анализ мочи и крови, поставив заодно постоянный катетер в вену, и повезли делать МРТ. Которая показала, что у артистки - "камень в левой почке 0,7 см, и он двинулся".

"Хотя у меня в какой-то момент было ощущение, что двинулась я", - шутит Лазарева. Уточнив, что лежит на этаже, как ее уверяют, чистом от коронавируса - "под какими-то капельницами, палата одиночная, больница хорошая, на этаже нас всего трое. Ничего не болит".

Ранее Татьяна опубликовала в своем Instagram фото с также живущим за рубежами России писателем Акуниным, уточнив, что "поймала дружка врасплох".

Напомним: Акунин на днях рапортовал, что смог победить коронавирус.

Татьяна Лазарева родилась в 1966 году в Новосибирске. Снялась в "Ералаше", фильмах и сериалах "Коллектор", "Воронины", "Звездный ворс", "Моя прекрасная няня", "Не родись красивой". Участница шоу "О.С.П.-студия" с 1996 по 2004 год.

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