Железнодорожные пассажирские перевозки марте снизились на 20%

Объем перевозок пассажиров в поездах дальнего следования в марте 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,9%, сообщили в РЖД.

"По оперативным данным, в марте 2020 года на инфраструктуре ОАО "РЖД" перевезено 84,2 млн пассажиров, что на 13,4 % меньше количества пассажиров, перевезенных за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 77,7 млн пассажиров (- 12,5 %), в дальнем следовании - 6,5 млн (- 19,9 %)", - говорится в сообщении холдинга.

За январь-март 2020 года было отправлено 261,3 млн пассажиров, что на 0,7% меньше показателей за январь-март 2019 года. В поездах дальнего дальнем следования перевезено 22,6 млн пассажиров, на 2,9 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в пригородном сообщении - 238,7 млн пассажиров, на 0,5% меньше.

Ранее РЖД отменили около 20 поездов по различным маршрутам из-за снижения потока пассажиров. Сокращение спроса на услуги пассажирских перевозок ранее отмечали эксперты "РГ". Такая тенденция вызвана пандемией коронавирусной инфекции, распространение которой началось с декабря прошлого года в Китае.