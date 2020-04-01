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01.04.2020 12:00
Рубрика: Коммерческий транспорт

ЗиЛ продлил права на свой бренд

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

ООО "ЗИЛ-АйПи" (дочернее предприятие московского автозавода "ЗИЛ", на которое зарегистрирована его интеллектуальная собственность) подал заявку на закрепление за собой бренда "ЗИЛ" на новую декаду, информация об этом содержится в базе Роспатента.

Фото: Скриншот с сайта avito.ru
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Поточное производство на "Заводе имени И.А. Лихачева", или просто АМО ЗИЛ, прекращено в 2013 году, предприятие ликвидировано. Последним автомобилем для открытого рынка был грузовик ЗиЛ-432940 грузоподъемностью 6 тонн. Из былого производственного комплекса в настоящее время работу продолжает только механосборочный цех №6, так называемый спеццех.

Но новых правительственных лимузинов ЗИЛ-41047 он не выпускает уже несколько лет, занимаясь ремонтом и обслуживанием построенных машин.

В настоящий момент основным владельцем ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" является Департамент имущества города Москвы. По всей видимости бренд "ЗИЛ", наряду с недвижимостью, останется одним из немногих источников дохода компании.

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