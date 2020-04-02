Указ губернатора Архангельской области от 1 апреля 2020 года № 40-у "О внесении изменений в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", пунктами 24 и 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьей 5 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ "О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны", пунктами 30 и 31 Положения об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года № 226-пп, с учетом постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019" и от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019" постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Архангельской области И.А.Орлов





Утверждены указом Губернатора Архангельской области от 1 апреля 2020 г. № 40-у

Изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у

1. Абзац шестой пункта 22 дополнить словами ", а также похоронных принадлежностей, масок (повязок) гигиенических".

2. Дополнить пунктом 23 следующего содержания:

"23. В соответствии с пунктами 2 и 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р к рекомендуемому перечню непродовольственных товаров первой необходимости относятся похоронные принадлежности, маски (повязки) гигиенические.".

3. В пункте 51:

1) в абзаце втором слова "экстренной (неотложной)" исключить;

2) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

"осуществления присмотра и ухода за лицами, указанными в пункте 61 настоящего указа, а также за лицами, нуждающимися в присмотре и уходе по медицинским показаниям;";

3) абзацы третий - седьмой считать соответственно абзацами четвертым - восьмым;

4) абзац восьмой считать абзацем девятым и заменить его текстом следующего содержания:

"Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются:

на случаи оказания медицинской помощи;

на деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов и учреждений в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе на противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности;

на деятельность народных дружин;

на добровольческую (волонтерскую) деятельность, направленную на оказание помощи гражданам, находящимся на самоизоляции, оказание содействия Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области в осуществлении его функций, включая осуществление перевозок добровольцев (волонтеров). Основанием для осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности является наличие личной книжки добровольца (волонтера) или справки организатора добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческой (волонтерской) организации.".

4. Дополнить новыми пунктами 104 и 105 следующего содержания:

"104. Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям под персональную ответственность обеспечить реализацию Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней".

105. Рекомендовать организациям, предоставляющим услуги сотовой связи и услуги по предоставлению доступа к ресурсам информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

обеспечить бесперебойную работу телекоммуникационных систем, в том числе в части предоставления услуг связи;

не прекращать предоставление услуг гражданам в возрасте старше 60 лет при нулевом и отрицательном балансе;

обеспечить неприменение мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами обязательств по оплате услуг связи в период действия режима повышенной готовности, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг.".

5. Пункт 131 дополнить новым подпунктом 6 следующего содержания:

"6) организовать приостановление государственными архивами Архангельской области и муниципальными архивами муниципальных образований Архангельской области (далее - архивы) оказания услуг по предоставлению архивных документов пользователям в читальных залах архивов, а также личный прием граждан, обращающихся в архивы для получения информации, и обеспечить прием и выдачу архивных документов посредством электронной почты и (или) почтовых отправлений.".

6. Дополнить новым пунктом 1318 следующего содержания:

"1318. Агентству записи актов гражданского состояния Архангельской области в период повышенной готовности:

осуществлять предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния только по ранее поданным заявлениям;

осуществлять предоставление государственных услуг по государственной регистрации рождения и государственной регистрации смерти, а также по государственной регистрации иных актов гражданского состояния в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения.

Установить, что государственная регистрация заключения брака в случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта, в торжественной обстановке не осуществляется.".

7. Дополнить новым пунктом 142 следующего содержания:

"142. Министерству транспорта Архангельской области совместно с Акционерным обществом "2-ой Архангельский объединенный авиаотряд" обеспечить продажу авиабилетов по маршруту перевозок пассажиров и багажа на местных авиалиниях Архангельск - Соловки - Архангельск исключительно жителям, проживающим на территории сельского поселения "Соловецкое" Приморского муниципального района Архангельской области, по спискам, представленным администрацией сельского поселения "Соловецкое" Приморского муниципального района Архангельской области.".

8. Дополнить новым подпунктом 161 следующего содержания:

"161. Установить, что на весенний период 2020 года временное ограничение движения транспортных средств с нагрузкой на ось, превышающей предельное значение, по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения и автомобильным дорогам общего пользования местного значения не устанавливается.".







