Австралийские ученые изучают коронавирус на ускорителе частиц

В Австралии ученые используют находящийся в Мельбурне синхротрон, самый большой ускоритель частиц в южном полушарии, для изучения коронавируса. Об этом сообщает AFP.

Чтобы исследовать главные белки в вирусе, используются рентгеновские лучи, испускаемые электронами в ускорителе. Рентгеновские лучи частично рассеиваются, натыкаясь на белок, и это дает возможность "увидеть" каждый атом.

Таким образом ученые создают трехмерную схему атомного строения белков коронавируса с целью найти лекарство. Схема нужна для того, чтобы понять, как лекарство может взаимодействовать с белками вируса.

"Используя эту схему, можно за пять минут понять, почему то или иное лекарство работает или оказывается бесполезным", - отметил директор программы Эндрю Пил.