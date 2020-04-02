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02.04.2020 18:14
Рубрика: Экономика

Цены на нефть поднимались до 35,99 долларов за баррель на торгах 2 апреля

Текст: Сергей Тихонов

На торгах в четверг цены на нефть перешли к резкому росту. Стоимость марки Brent подскакивала на 40% до 35,99 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.

Фото: РИА Новости
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Сейчас североморская марка Brent торгуется в районе 30 долларов за баррель, а североамериканская марка WTI - 25 долларов за баррель.

Стоимость "черного золота" подскочила после новостей о телефонных переговорах президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и наследным принцом Саудовской Аравии Мухамедом бин Салманом. Позднее агентство РИА Новости сообщило, что в Кремле информацию о переговорах опровергли.

В свою очередь государственное агентство печати Саудовской Аравии распространило информацию, что королевство призывает провести срочную внеочередную встречу участников ОПЕК+ для достижения справедливого соглашения о восстановлении рынка нефти.

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"Причина такого резкого скачка нефти - в заявлении Дональда Трампа, - рассказал "РГ" Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. - Он надеется, что Саудовская Аравия и Россия сократят добычу нефти на 10 миллионов баррелей, а то и больше. После этого Саудовская Аравия призвала к скорейшей встрече ОПЕК+, чтобы достичь справедливой сделки по нефти. То есть рынок отреагировал на первые намеки на то, что дисбаланс предложения и спроса может быть нивелирован".

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