Постановление губернатора Еврейской автономной области от 1 апреля 2020 года № 75 "О введении дополнительных ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области"

В соответствии с предписанием главного государственного санитарного врача по Еврейской автономной области от 31.03.2020 постановляю:

1. Обязать граждан с 01 апреля 2020 года:

1.1. Не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) работы, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

1.2. При передвижении по территории населенных пунктов Еврейской автономной области иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также удостоверение и (или) выданную работодателем (заказчиком работ) справку по форме утвержденной приложением к настоящему постановлению.

1.3. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах, местах приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством, и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

2. Обязать организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан с 01 апреля 2020 года:

2.1. Обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

2.2. Регулярное (ежедневное) проведение дезинфекции помещений, включая оборудование и инвентарь, обеззараживание воздуха.

2.3. Обеспечить граждан (работников) дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и инвентаря.

3. Управлению по обеспечению деятельности мировых судей и взаимодействию с правоохранительными органами Еврейской автономной области организовать круглосуточную работу многоканального телефона, на который будет поступать информация от органов внутренних дел и иных уполномоченных лиц о зафиксированных фактах передвижения граждан по территории населенных пунктов Еврейской автономной области.

4. Управлению по внутренней политике Еврейской автономной области, управлению здравоохранения правительства Еврейской автономной области организовать своевременное и полное информирование населения об эпидемической обстановке, проведении мероприятий, направленных на предупреждение дальнейшего распространения инфекции, мерах индивидуальной профилактики с учетом информации, предоставляемой Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губернатора области Р.Э. Гольдштейн







