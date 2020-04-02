Экспорт гречки, риса и муки запрещен до 30 июня

Евразийская экономическая комиссия ввела запрет на вывоз из стран ЕАЭС отдельных продовольственных товаров - прежде всего, тех, по которым в последние недели наблюдался ажиотажный спрос.

Несмотря на то, что проблем с продовольствием в России нет, "возвращение" этих товаров на внутренний рынок создаст дополнительный запас. Однако производители предупреждают - это может обернуться перенасыщением рынка, снижением ниже минимума цен на продукцию и срывов экспортных контрактов, вернуть которые потом будет очень непросто.

Решение о временном запрете экспорта отдельных видов продовольственных товаров было принято на коллегии ЕЭК 31 марта. В комиссии уточнили, что речь идет о репчатом луке, чесноке, репе, ржи, рисе, гречихе, просе, крупе, муке грубого помола и гранулах из зерна злаков, обрушенном гречневом зерне, готовых пищевых продуктах из гречки, дробленых и недробленых соевых бобах, и семенах подсолнечника. Их вывоз запрещается на период до 30 июня. Решение вступит в силу по истечении 10 дней с даты его публикации на сайте ЕЭК. "Введение запрета позволит обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки", - считают в ЕЭК.

В российском Минсельхозе подчеркивают: в настоящий момент дефицита перечисленных товаров не наблюдается. А ограничение экспорта применяется как дополнительная мера, направленная на сохранение стабильной ситуации на рынке ЕАЭС в условиях пандемии коронавируса. По данным ведомства, в 2019 году экспорт соевых бобов составил 895 тыс. т (при производстве 4,36 млн т), экспорт подсолнечника - 707,3 тыс. т (при производстве 15,3 млн т), риса - 173,2 тыс. т (при общем производстве 1,09 млн т), экспорт гречихи - 64,3 тыс. т (при производстве 785,7 тыс. т), лука - 72,1 тыс. т (производство - 1,67 млн т), чеснока - 2,2 тыс. т (производство - 202,1 тыс. т), ржи - 59,6 тыс. т (производство - 1,42 млн т). Ранее ведомство уже ограничило экспорт зерновых: до 30 июня из страны можно вывезти не более 7 млн т.

Масложировой союз России в последние недели настаивал на запрете экспорта подсолнечника: ослабление рубля привело к подорожанию семечки на 20%, и, по данным союза, аграрии придерживают сырье в ожидании еще большей цены. "Введенные меры позволят сохранить цены для потребителя в условиях значительной потери доходов и покупательной способности", - считает исполнительный директор союза Михаил Мальцев.

Не согласен с ним вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. По его словам, только на слухах о скором ограничении экспорта подсолнечника сырое подсолнечное масло за последнее время выросло в цене на 50 долларов/т. Да и по остальным продуктам он не видит выгоды от ограничений ни производителям, ни потребителям. Например, гречка и рожь практически не экспортируются - производителей вполне устраивают цены на российском рынке. Объем экспорта чеснока минимален, 90% его мы, наоборот, завозим из Китая, напоминает директор Плодоовощного союза Михаил Глушков.

А в той продукции, по которой объемы экспорта существенны, запрет может перегреть внутренний рынок. Россияне потребляют риса около 550 тыс. т в год. А производится в России 620-650 тыс. т, рассказывает президент Южного рисового союза Игорь Лобач. При этом мы импортируем около 120-180 тыс. т риса (которого не выращивается у нас) и примерно столько же экспортируем. Если оставим этот объем в стране, его будет больше, чем нам нужно. А тем производителям, которые экспортировали рис, этот запрет обойдется разрывом контрактов, и вернуть партнеров обратно им будет уже очень непросто, предупреждает Лобач.