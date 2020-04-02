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02.04.2020 05:13
Рубрика: Спорт

Федерация волейбола запустила проект "ТВ: Ретроспектива дня"

Текст: Владимир Ильин
Трехкратная чемпионка Европы, комментатор Матч ТВ Татьяна Грачева. Фото: Владимир Песня/РИА Новости Трехкратная чемпионка Европы, комментатор Матч ТВ Татьяна Грачева. Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Трехкратная чемпионка Европы, комментатор Матч ТВ Татьяна Грачева. Фото: Владимир Песня/РИА Новости

В условиях отмены всех соревнований Всероссийская федерация волейбола (ВФВ), которую возглавляет вице-президент Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ), многократный чемпион страны, бывший игрок национальной дружины Станислав Шевченко, запустила новый проект "ТВ: Ретроспектива дня".

Фото: ВФВ
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Его суть заключается в том, что на сайте ВФВ объединяются повторы всех телевизионных трансляций за предстоящие или текущие сутки - на каналах холдинга "Матч ТВ", иных доступных для любого болельщика телеканалах, или интернет-ТВ-сайтах, как бы в условном режиме "СИДИМ ДОМА - БОЛЕЕМ ВОЛЕЙБОЛОМ".

ВФВ предлагает список всех волейбольных трансляций за день, выбирает самый интересный матч с названием "Ретроспектива дня", коротко описывает события, предвосхищающие эту игру, называет главных тренеров команд-оппонентов и дает уже конкретный анонс, оставляя две интриги - кто комментирует и какой же все-таки будет конечный результат.

Если говорить о "золотых" голосах нашего волейбола, то в женском "первым" номером на каналах холдинга "Матч ТВ" однозначно идет блистательнейшая в прошлом связующая "Уралочки" и столичного "Динамо", серебряный призер Олимпиады-2000, дважды бронзовый призер чемпионатов мира (1994, 2002), двукратная победительница "Гран-При" (1997, 2002), трехкратная чемпионка Старого света (1993, 1997, 2001) Татьяна Грачева. А в мужском волейболе - Владимир Стецко.

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