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02.04.2020 11:54
Рубрика: Спорт

Фигуристка Медведева улетела из Канады в Японию

Текст: Максим Домчев

Серебряный призер Олимпиады в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева улетела из Канады в Японию. Она приняла такое решение, чтобы лучше подготовиться к предстоящим выступлениям в ледовом шоу. В Японию отправилась вся команда, участвующая в шоу. Об этом россиянка сообщила в Instagram.

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"У меня закончился карантин после возвращения из США в Канаду. Вот уже более 2-х недель я провожу время дома. В Канаде закрыты катки, спортзалы, не работает ничего. В июне, как вы знаете, у нас состоится шоу в Японии "Prism on Ice" (Sailor Moon). С учетом закрытия границ между Канадой и Японией на неопределенный срок, мной и моей командой было принято решение покинуть Канаду и улететь в Японию заранее. Я нахожусь в безопасности, все хорошо! Всех люблю, не болейте и пожалуйста берегите себя и родных!" - написала россиянка.

Медведева была вынуждена досрочно завершить сезон после неудачи во время чемпионата России, когда она снялась с турнира из-за поломки конька. В итоге она пропустила чемпионат Европы и не попала в состав на мировое первенство, на котором она должна была работать комментатором.

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