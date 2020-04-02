Госдеп призвал американцев не скупать туалетную бумагу

Госдепартамент США обратился к гражданам с просьбой не скупать на фоне коронавируса туалетную бумагу, передает РИА Новости. С коротким обращением на официальном Twitter Госдепа выступила представитель ведомства Морган Ортагус.

"Америка, полегче с туалетной бумагой!" - говорится в ее обращении.

Кроме того, она передала особо мнительным согражданам несколько стандартных рекомендаций от медиков Госдепартамента.

Напомним, что днем ранее США стали "лидером" в печальном списке стран с наибольним число зараженных коронавирусом. Количество зараженных на данный момент превышает 200 тысяч человек и более 4,3 тысячи человек уже скончались.