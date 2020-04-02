Госдума отменит утилизационный сбор на временно ввозимые автомобили

В среду 1 апреля депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении законопроект об отмене утилизационного сбора для транспортных средств, временно ввозимых на территорию России.

По мнению авторов инициативы, уплата утильсбора на временно ввозимые транспортные средства - это "экономически необоснованный" платеж, что требует корректировки правового регулирования в этой части.

Это логичное решение, считают на рынке. "Временной ввоз - это ввоз автомобилей, например, для выставки, презентации, проведения испытаний или вывоза в третьи страны транзитом. То есть речь об автомобилях, которые не регистрируются на территории РФ", - поясняет эксперт.

Летом 2019 года Конституционный суд РФ признал положение закона "Об отходах производства и потребления" об уплате утилизационного сбора не соответствующим Конституции. Новый законопроект разработан в целях реализации соответствующего постановления КС.