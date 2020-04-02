В отдельных странах покупатели буквально сносят с полок туалетную бумагу. Возьмут и торты в виде нее. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

15:07 В Крыму подсчитали отток туристов из-за вируса

Из-за ситуации с коронавирусом и объявленных карантинных мероприятий в апреле и мае Крым недосчитается около 900-950 тысяч отдыхающих, следует из данных министерств курортов и туризма Крыма.

Работа крымских отелей и санаториев приостановлена до 1 июня. Основной отток туристов уже происходит и может завершиться до 6 апреля. В министерстве не исключили, что небольшое число отдыхающих может остаться в санаториях до завершения лечения. Но общий процент загрузки в ближайшие дни не превысит 3-5%.

14:44 ВОЗ выпустила рекомендации по питанию для сидящих на карантине

Европейский офис Всемирной организации здравоохранения по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними подготовил рекомендации об оптимальном питании в условиях домашнего карантина.

Рекомендуется планировать покупки и приобретать только самое необходимое; использовать в первую очередь свежие и скоропортящиеся продукты; готовить дома, а при использовании служб доставки еды предпочтительна бесконтактная доставка; следить за размером порций; соблюдать правила безопасности при приготовлении еды; ограничить потребление соли, сахара и жиров; потреблять достаточное количество клетчатки и жидкости; избегать употребления алкоголя или сократить его; собираться за столом всей семьей.

13:53 В Москве открыли службу психологической помощи на время карантина

Департамент здравоохранения Москвы открыл службу психологической поддержки москвичам. Она поможет горожанам справиться с эмоциональным дискомфортом из-за пандемии и вынужденной изоляции.

"Не менее тяжело в психологическом плане проходит и карантин для детей, а задача правильно организовать свободное время школьника тоже лежит на плечах родителей, - отмечают в департаменте. - Наши специалисты окажут поддержку и дадут советы".

Звонить следует по телефону +7 (495) 150-54-45 ежедневно с 9.00 до 20.00.

09:59 Больнице в Коммунарке требуются врачи и лаборанты

Московской ГКБ N 40 в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус, требуются врачи и лаборанты для ПЦР-диагностики. Об этом сообщил ее главврач Денис Проценко. Соискатели могут звонить по телефонам +7 (495) 744-07-03 или +7 (968) 921-40-23.

08:15 Перепись населения могут перенести на год

Росстат предложил перенести на 2021 год проведение Всероссийской переписи населения, основной этап которой планировался на октябрь 2020 года.

Ранее, 30 марта, в условиях повышенной опасности распространения коронавируса и введения режима самоизоляции в ряде регионов страны, было принято решение перенести начало переписи в труднодоступных районах - она должна была стартовать с 1 апреля.

Возможное смещение сроков переписи не повлияет на ее качество и результат, даст возможность лучше подготовиться к использованию современных онлайн-технологий, уверен глава Росстата Павел Малков.

Данные о заболевших

За последние сутки в России подтвержден 771 случай коронавирусной инфекции в 29 регионах, сообщил Роспотребнадзор. Таким образом, в России зарегистрировано 3548 случаев заражения в 76 регионах (при этом проведено более 536 тысяч тестов). Выздоровели 235 человек, 30 человек умерли. Число зараженных коронавирусом в мире приближается к миллиону. С начала эпидемии 202 тысячи человек выздоровели, 48 тысяч умерли.

Цитата

Фото: РИА Новости

Анна Попова, глава Роспотребнадзора:

"Российская Федерация сегодня взрывного роста числа зараженных коронавирусом не имеет, мы держим несколько дней подряд на одном и том же коэффициенте прироста, на 1,2, и для этого предпринимается целый ряд мер"