Указ губернатора Иркутской области от 1 апреля 2020 года № 74-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", пунктом 5 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 8 дополнить словами: ", за исключением граждан, направленных для изоляции в обсерватор на основании постановления главного государственного санитарного врача или его заместителя";

2) пункт 17 дополнить подпунктами 14-17 следующего содержания:

"14) организовать работу медицинских организаций Иркутской области с приоритетом оказания медицинской помощи на дому больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, и пациентам в возрасте старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования;

15) обеспечить готовность медицинских организаций Иркутской области, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощ и больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на коронавирусную инфекцию;

16) разработать и утвердить регламенты об особенностях организации работы медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность на территории Иркутской области, в период действия режима повышенной готовности;

17) проработать вопрос развертывания дополнительных центров диагностики коронавирусной инфекции с целью наращивания объемов тестирования на коронавирусную инфекцию, оценить возможности профильных предприятий с целью подключения их к выпуску тест систем диагностики коронавирусной инфекции.";

3) пункт 244 дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:

"4) розничная продажа товаров первой необходимости, указанных в перечне, допускается только в объектах розничной торговли с площадью торгового зала не более 200 квадратных метров при условии обязательного использования работниками торговых организаций средств индивидуальной защиты (гигиенические маски, одноразовые перчатки, средства для дезинфекции рук), ежедневной дезинфекционной обработки помещений и постоянной обработки дезинфицирующим раствором поверхностей с наиболее интенсивным контактом рук потребителей (ручки тележек, корзин, дверные ручки и т.д.), а также наличия дезинфицирующих средств для покупателей, уменьшения очередей и скоплений покупателей, в том числе перед входом в торговый объект, с учетом необходимости соблюдать покупателями дистанцию не менее 1,5 метров друг от друга;

5) организация дезинфекционной обработки помещений и мест общего пользования торговых центров, в которых находятся объекты розничной торговли, реализующие продовольственные товары и (или) товары первой необходимости, а также контроль за ее проведением осуществляется администрацией соответствующего торгового центра.";

4) дополнить пунктом 247 следующего содержания:

"247. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Иркутской области (Лебедь О.Н.):

осуществить инвентаризацию состояния и готовности всех медицинских организаций государственной и частной системы здравоохранения на территории Иркутской области и свести указанную информацию в единую базу данных;

оценить реальную готовность коечного фонда медицинских организаций Иркутской области в целях быстрого наращивания резерва свободных коек, перепрофилирования их под лечение больных с коронавирусной инфекцией.";

5) дополнить пунктом 248 следующего содержания:

"248. Лечение больных с подозрением на коронавирусную инфекцию, а также пациентов с подтвержденным диагнозом, осуществлять в медицинских организациях Иркутской области, определенных решением министерства здравоохранения Иркутской области. Медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, а также другим работникам медицинских организаций из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, осуществлять выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку.".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru.).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И.Кобзев









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