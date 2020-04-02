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02.04.2020 15:06
Рубрика: Легковые авто

Исследование: автономные автомобили провоцируют пьянство

Текст: Борис Захаров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые австралийского Университета Кертин в Перте пришли к выводу, что автопилотируемые автомобили могут косвенно провоцировать пьянство. Результаты необычного исследования были опубликованы на страницах научного издания Drug and Alcohol Review - журнала, специализирующегося исключительно на проблемах, связанного с вопросами употребления алкоголя и наркотических средств.

Главный вывод исследования звучит так - внедрение автомобилей с автопилотом, с одной стороны, снизит количество случаев использования обычными автомобилями (без автопилота) в состоянии алкогольного опьянения, но с другой - повысит уровень запоев и количества употребляемого алкоголя в целом.

Фото: Пресс-служба ПАО "КАМАЗ"
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Причина состоит в том, что доступный и удобный транспорт, где не нужно садиться за руль, снимет у водителей ответственность за потребление алкоголя, отмечает специалист Университета Кертин Леон Бут.

Еще один вывод исследования - наибольшее желание употреблять алкоголь при управлении автономным транспортом проявили молодые респонденты, а также водители, регулярно использующие так называемый "райдшеринг" (частное такси по вызову).

Такая тенденция - настоящий вызов для регулирующих органов, ставящих цель снизить общий уровень употребления алкоголя, заключают эксперты.

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