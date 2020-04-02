Источник: Клубы РПЛ поднимут вопрос о сокращении зарплат игрокам на год

Руководители клубов РПЛ намерены поднять вопрос о сокращении зарплат футболистам на год из-за коронавируса.

Этот вопрос будет обсуждаться на заседании общего собрания клубов РПЛ. В связи с пандемией коронавируса оно состоится 3 апреля в формате удаленной видеоконференции. Как сообщает "РБ-Спорт" со ссылкой на собственную информацию, в числе прочих будет поднят вопрос о сокращении зарплат футболистам.

Этот вопрос, по данным издания, волнует большинство клубов РПЛ. Они хотят выработать общую стратегию, которая позволит клубам избежать серьезных финансовых потерь и продолжить существование.

В числе прочих одним из вариантов является сокращение затрат, в том числе зарплат футболистов,, в течение целого календарного года.

Помимо этого в повестке дня значится вопрос об истекающих контрактах футболистов в случае позднего возобновления сезона. Ранее РФС продлил паузу в чемпионате из-за коронавируса до 31 мая.