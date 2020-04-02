Указ губернатора Ивановской области от 31 марта 2020 года № 40-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. Пункты 3.1 - 3.3 изложить в следующей редакции:

"3.1. Обязать жителей Ивановской области в возрасте 65 лет и старше, включая лиц, состоящих на диспансерном учете в связи с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, соблюдать свою изоляцию на дому до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации, сведения о которой можно получить через средства массовой информации либо по номеру телефона горячей линии Департамента здравоохранения Ивановской области 8 (4932) 93-97-97.

3.2. Обязать граждан, находящихся на территории Ивановской области, в период с 00.00 02.04.2020 и до издания соответствующего указа Губернатора Ивановской области не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) работы (службы), которая не приостановлена в соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми актами, а также случаев, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением профессиональной (служебной) деятельности, в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки;

осуществления волонтерами деятельности, указанной в пункте 21 настоящего указа;

следования граждан к месту (от места) проживания (пребывания)

родственников, относящихся к категориям лиц, указанных в пункте 3.1 настоящего указа, а также лиц, имеющих ограничения в самообслуживании и требующих посторонней помощи;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом;

выгула домашних животных;

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

3.3. Обязать граждан при нахождении на улице и в других общественных местах:

соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра;

не собираться компаниями более 2 человек.

Исключением являются случаи:

оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа в общественном транспорте;

совместного нахождения на улице и в других общественных местах родителей (законных представителей) с несовершеннолетними детьми, совместно проживающих членов семьи, при соблюдении ими положений пункта 3.2 настоящего указа;

выполнения гражданами служебных (должностных) обязанностей, направленных на оказание медицинской и социальной помощи, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, противодействие преступности, охрану общественного порядка и собственности.".

2. Дополнить пунктами 3.4 - 3.5 следующего содержания:

"3.4. Обязать граждан, находящихся на территории Ивановской области, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие осуществление ими на территории Ивановской области профессиональной (служебной) деятельности, которая не приостановлена в соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми актами.

3.5. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области, управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ивановской области, Главному управлению МЧС России по Ивановской области совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области, иными территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области принять меры по контролю за соблюдением гражданами, находящимися на территории Ивановской области, ограничительных мероприятий, установленных настоящим указом, в пределах полномочий.".

3. В подпункте 4.5 пункта 4 после слов "детских развлекательных центров" дополнить словами ", парков культуры и отдыха (городских парков) и зоопарков".

4. Дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:

"5.2. Департаменту образования Ивановской области, главам городских округов Ивановской области и муниципальных районов Ивановской области в течение периода реализации образовательных программ в соответствии с пунктом 5.1 настоящего указа:

5.2.1. Обеспечить обучающихся, имеющих право на получение бесплатного питания в учебные дни за счет средств областного бюджета, продуктовыми наборами в пределах выделенных средств областного бюджета на организацию питания обучающихся.

5.2.2. Согласовать состав продуктовых наборов с территориальными органами Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области.

5.2.3. Обеспечить выдачу продуктовых наборов родителям (законным представителям) обучающихся по графику, установленному образовательной организацией в целях соблюдения санитарно-противоэпидемических норм.".

5. Дополнить пункт 16 подпунктом 16.3 следующего содержания:

"16.3. Организовать в целях недопущения прекращения транспортного сообщения на муниципальных маршрутах перевозку пассажиров и багажа по заказу.".

6. Дополнить пункт 20 подпунктом 20.3 следующего содержания:

"20.3. Обеспечить предоставление работникам документов, указанных в пункте 3.4 настоящего указа.".

7. Пункт 23 изложить в следующей редакции:

"23. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки по маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа:

23.1. Ограничить количество перевозимых пассажиров в одной единице общественного транспорта на 50% от максимально разрешенного к перевозке количества пассажиров на используемом транспортном средстве, обеспечив при перевозке пассажиров максимальное расстояние между пассажирами в салоне.

23.2. Разрешить на период с 00.00 02.04.2020 сокращение до 70% выпуска на линию единиц общественного транспорта на всех муниципальных и межмуниципальных маршрутах муниципальных образований Ивановской области в зависимости от фактической загрузки общественного транспорта.".

8. Дополнить пунктами 24, 25 следующего содержания:

"24. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Ивановской области в сфере телекоммуникационных технологий, не допускать прекращения предоставления услуг связи и подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет гражданам, достигшим возраста 65 лет, при нулевом или отрицательном балансе.

25. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.".

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







