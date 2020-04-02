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02.04.2020 22:36
Рубрика: В мире

Из-за коронавируса Польша запретила вывозить 858 видов товаров

Текст: Ариадна Рокоссовская

Министерство здравоохранения Польши опубликовало список 858 товаров, которые запрещается вывозить за пределы страны. В этом списке не только медицинское оборудование, но и товары первой необходимости.

Фото: REUTERS
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В сообщении на сайте министерства поясняется, что в критической ситуации может начаться дефицит основных продуктов и товаров первой необходимости, поэтому их экспорт подлежит специальному регулированию. Что же касается медицинских препаратов, из Польши запретили вывозить лекарства, которые могут помочь в терапии Covid-19, а также средства индивидуальной защиты, например, фартуки, маски, перчатки, чехлы для обуви, и, например, электронные термометры.

Напомним, что 20 марта в Польше был объявлен режим эпидемии. На четверг в стране зарегистрировано 2692 случая заражения коронавирусом, 50 человек умерли.

В мире Европа Польша Распространение коронавируса COVID-19

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