Постановление правительства Калужской области от 2 апреля 2020 года № 254 "Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с Законом Калужской области "О защите населения и территории Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", решением оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, на территории Калужской области, в целях реализации мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.03.2020 № 230, от 26.03.2020 № 233, от 26.03.2020 № 234, от 27.03.2020 № 242, от 28.03.2020 № 243, от 30.03.2020 № 245, от 31.03.2020 № 246) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Пункты 5.1 - 5.3 постановления изложить в следующей редакции:

"5.1. В общеобразовательных организациях, расположенных на территории Калужской области, ввести каникулы с 17 марта по 5 апреля 2020 года.

В общеобразовательных организациях, расположенных на территории Калужской области, с 6 апреля 2020 года и далее до особого распоряжения осуществлять реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Организовать с 6 апреля 2020 года и далее до особого распоряжения обеспечение школьным питанием обучающихся государственных общеобразовательных организаций Калужской области в виде продуктового набора (сухого пайка), рассчитанного на несколько дней.

5.2. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, со 2 апреля 2020 года и далее до особого распоряжения осуществлять оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных программ, программ профессионального обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

5.3. В профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории Калужской области, осуществлять с 17 марта 2020 года и далее до особого распоряжения реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.".

1.2. Пункт 7.5 постановления дополнить абзацем седьмым в следующей редакции:

"- обращения супруги(а), близких родственников, иных родственников, законного представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, за получением услуг по погребению.".

1.3. Пункт 7.8 постановления изложить в новой редакции:

"7.8. Приостановить посещение зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в пунктах 5.1, 5.2, 5.3, 8, 8.1.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.5.1, 8.5.2 настоящего постановления.".

1.4. Пункт 8.2.2 постановления признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Калужской области В.В.Шапша







