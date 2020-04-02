Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 1 апреля 2020 года № 188 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 г. № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", предписанием главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 31 марта 2020 г. № 7, в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) постановляю:

1. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить подпунктами 4 - 6 следующего содержания:

"4) гражданам, проживающим (находящимся) на территории Краснодарского края, соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте;

5) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Краснодарского края, обеспечить сотрудников, привлекаемых к работе, средствами индивидуальной защиты и средствами дезинфекции в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

6) организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых на территории Краснодарского края связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами, проживающими (находящимися) на территории Краснодарского края (в том числе работниками), социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).";

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Министерству здравоохранения Краснодарского края (Филиппов Е.Ф.) обеспечить готовность обсерваторов, выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 г. № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV)".";

3) пункт 810 изложить в следующей редакции:

"810. установить, что на территории Краснодарского края меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) реализуются путем организации изоляции и медицинского наблюдения в условиях обсерватора всех лиц, прибывших из иностранных государств в аэропорты г. Москвы и других субъектов Российской Федерации, но проживающих на территории Краснодарского края, а также лиц, прибывших из иностранных государств в аэропорты Краснодарского края, продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия.";

4) в пункте 811 после слов "настоящего постановления" дополнить словами ", в том числе путем обеспечения транспортирования лиц, прибывающих из иностранных государств, до места изоляции в условиях, исключающих риски инфицирования COVID-19";

5) дополнить пунктами 817 - 821 следующего содержания:

"817. Министерству гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края (Штриков С.А.) и рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края обеспечить информирование населения Краснодарского края, в том числе с использованием автоматизированных средств централизованного оповещения, об эпидемиологической обстановке, о проведении мероприятий, направленных на предупреждение и дальнейшее распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), мерах индивидуальной профилактики.

818. Министерству здравоохранения Краснодарского края, рекомендовать Главному управлению МВД России по Краснодарскому краю во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края обеспечить контроль соблюдения режима изоляции в домашних условиях лиц, прибывших из иностранных государств.

819. Министерству труда и социального развития Краснодарского края (Гаркуша С.П.), рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, Государственной инспекции труда в Краснодарском крае (Колосов А.В.) во взаимодействии с государственными органами и органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края обеспечить контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) персоналом транспортно-пересадочных узлов, транспортных средств (поезда, автобусы и другие виды общественного транспорта) и других мест с массовым пребыванием людей.

820. Министерству здравоохранения Краснодарского края во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю организовать лабораторную диагностику COVID-2019 в Краснодарском крае с привлечением всех лабораторий организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III-IV группы патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, соответствующие условия работы и обученный персонал, владеющий методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

821. Министерству здравоохранения Краснодарского края, рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю во взаимодействии с соответствующими государственными органами и подведомственными им государственными учреждениями обеспечить выполнение пункта 1.5 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 г. № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019".";

6) пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Алексеенко А.А.".

2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев







