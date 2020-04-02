Матвиенко поздравила граждан России и Беларуси с Днем единения

Союз Беларуси и России с честью проходит испытание временем и остается флагманом интеграционный процессов на постсоветском пространстве, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В четверг она поздравила граждан двух стран с общим праздником - Днем единения.

"Нас роднят общие духовные традиции и культура, искреннее стремление к объединению возможностей в целях социально-экономического прогресса двух стран, их устойчивого развития и добрососедства. Наши народы много веков связаны общими славянскими основами мировоззрения", - говорится в поздравлении.

Матвиенко напомнила, что Россия и Беларусь "всегда были неизменно солидарны, вместе смотрели в лицо врагу и вместе вершили историю". Она особо отметила вклад белорусского народа в разгром фашизма и сохранение исторической правды "о самой страшной и кровопролитной войне XX века".

Союз Беларуси и России "с честью проходит испытание временем", считает глава Совфеда. Реализация совместных программ и проектов по самым разным направлениям "позволяет говорить о том, что Союзное государство стало настоящим флагманом интеграционных процессов на постсоветском пространстве". "Опыт взаимодействия России и Беларуси в формате Союзного государства имел огромное значение при создании Евразийского экономического союза, а сегодня служит его активному развитию", - подчеркнула спикер.

Она уверена, что общие гуманистические ценности и узы дружбы предопределяют совместную ответственность Москвы и Минска за дальнейшее развитие Союзного государства на принципах демократии и равноправия, консолидацию наших народов в общественной, экономической и политической жизни.

Валентина Матвиенко пожелала россиянам и белорусам успехов, мира и благополучия.

Напомним, День единения народов Беларуси и России отмечается 2 апреля в связи с тем, что в этот день в 1996 году был подписан договор о создании сообщества двух стран. Годом позже в этот же день был подписан договор о Союзе Беларуси и России.