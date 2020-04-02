Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

У министра здравоохранения Израиля Яакова Лицмана и его жены зафиксирован положительный результат на коронавирус. 71-летний политик - самый высокопоставленный израильский чиновник, которому на данный момент поставлен диагноз COVID-19, сообщает Times of Israel. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Лицман находится в хорошем состоянии и работает на карантине дома.

В свою очередь в заявлении министерства здравоохранения Израиля говорится о том, что супруги Лицман "проходят надлежащее лечение и находятся в изоляции под наблюдением". Все те лица, которые находились с ними в контакте, будут протестированы и отправлены на карантин.

Лицман играл важную роль в борьбе с пандемическим кризисом вместе с Нетаньяху, посещая ключевые встречи, хотя премьер-министр тщательно следил за соблюдением правил социального дистанцирования, отметили в канцелярии главы израильского правительства. Биньямин Нетаньяху вышел из добровольного карантина в среду вечером после того, как было обнаружено, что один из его помощников заразился коронавирусом.

Первого апреля как раз исполнилось 14 дней с тех пор, как Нетаньяху последний раз встречался с заболевшим советником Ривкой Палуч. Премьер-министр, его семья и несколько близких советников прошли тестирование в понедельник, и было установлено, что они не являются носителями COVID-19.

Согласно указу министерства здравоохранения, десятки тысяч израильтян находятся практически в полной изоляции в своих домах, их выпускают на улицу только для закупки еды и медикаментов.

Количество смертей от COVID-19 в Израиле выросло в среду до 26, а число людей с диагнозом коронавирус увеличилось до 6092.