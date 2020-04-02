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02.04.2020 08:05
Рубрика: ПДД

Можно ли оспорить штраф за выезд на встречку без разметки

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Весной проблема разметки особенно актуальна. Что делать, если вы пошли на обгон, а позже выяснилось, что такой маневр был запрещен разметкой, которой не было видно?

Случайное нарушение может зафиксировать камера, и тогда без штрафа не обойтись. Член ассоциации юристов России, заместитель председателя Общества защиты прав автомобилистов "ОСА" Алексей Румянцев рассказал, как на эту ситуацию смотрит закон и можно ли оспорить штраф.

Фото: iStock
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Для начала разберемся с разметкой. По ведомственной норме ВН 01-01 "Временные технические требования к горизонтальной дорожной разметке городских магистралей и улиц. Правила нанесения и демаркировки" износ разметки не должен влиять на восприятие водителем информации о правилах дорожного движения на участке. Допустимая степень износа разметки предусмотрена ГОСТами. Там, где ее трудно различить и невозможно своевременно восстановить, должны быть установлены дублирующие знаки.

Нет ни разметки, ни знаков, а штраф пришел? Подключайте записи с видеорегистратора. Наказание за выезд на встречку при прямом запрете на этот маневр суровое, возможно, придется дойти до суда в поисках справедливости.

Фото: www.drom.ru
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Обратитесь в местную администрацию или в профильный отдел дорожной службы с запросом об износе дорожной разметки на дату правонарушения. Картинка с камер видеофиксации всегда доступна операторам центра, они же видят и степень износа разметки. В запросе укажите, что просите оценить соответствие нанесенных линий требованиям ГОСТ Р 52289-2004.

Но даже если разметка действительно изношена, а знаков нет, штраф оспорить удастся не всегда. Вы должны наизусть знать места, где ПДД запрещают обгон - подъемы, пешеходные переходы, железнодорожные переезды и прочее. Это все может повлиять на решение инспектора ГИБДД, решившего оштрафовать вас, или судьи, который будет рассматривать дело.

В ситуации с таким опасным маневром как обгон лучше перестраховаться. Если разметки не видно, то считайте, что обгон здесь запрещен, пишет aif.ru. Не стоит выезжать на встречку при малейших сомнениях в безопасности этого действия и в соответствии его правилам дорожного движения.

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