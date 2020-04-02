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02.04.2020 12:57
Рубрика: Культура

Музыкальные фестивали в Байройте и Вербье в этом году не состоятся

Текст: Северьян Цагарейшвили

Пандемия коронавируса COVID-2019 надолго приостановила культурную жизнь планеты: впервые за много лет отменены крупнейшие музыкальные фестивали в Германии и Швейцарии.

На родине Рихарда Вагнера - в Байройте - первый раз за 70 лет не состоится посвященный ему фестиваль, который должен был пройти с 25 июля по 25 августа. "Для культурной жизни отмена вагнеровского фестиваля - горькая потеря, - отметил министр культуры Баварии Берндт Зиблер. - Давняя традиция фестиваля имеет большую ценность для культуры Баварии".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По официальной информации, опубликованной на сайте фестиваля, большинство запланированных на лето 2020 года спектаклей будут перенесены на год вперед. Так, в 2021 будут возобновлены "Тангейзер" Тобиаса Крацера, "Нюрнбергские мейстерзингеры" Барри Коски и "Лоэнгрин" Ювала Шарона, а также представлены три концертных исполнения "Валькирии". Однако новая версия тетралогии "Кольцо нибелунга" в прочтении австрийского режиссера Валентина Шварца, скорее всего, будет поставлена только в 2022 году из-за сложностей с планированием репетиционного процесса. Билеты, купленные на это лето, останутся актуальными на следующий год.

Об отмене всех событий сообщил и фестиваль в швейцарском городе Вербье, существующий с 1994 года и каждое лето собирающий крупнейших музыкантов планеты. По мнению дирекции фестиваля, здоровье "большой семьи", в которую входят участники-музыканты и публика швейцарских сезонов, является приоритетом в условиях пандемии. Все купленные билеты будут возвращены до 30 апреля, а новый фестиваль, в котором примут участие около 220 музыкантов, состоится в следующем году.

В ближайшее время станет известно, пройдет ли в этим летом Зальцбургский фестиваль: окончательное решение о его проведении или отмене будет принято до 30 мая.

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