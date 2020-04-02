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02.04.2020 11:20
Рубрика: Коммерческий транспорт

На случай апокалипсиса: автодом на базе КамАЗа за 13 млн рублей

Текст: Валерий Карташов
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

Авторы канала на Youtube "808.media" рассказали о премиальном автодоме на шасси КамАЗа с индексом -43118.

КамАЗ-43118 с колесной формула 6х6 снаряжён светодиодной люстрой, обтекателем, лебедками, дополнительным топливным баком на 200 литров и подогревом топливной системы. Сама кабина оснащена спальным местом, автономным отопителем, дополнительной шумоизоляцией, аудиосистемой и камерой заднего вида.

Фото: Борис Захаров
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В фургоне установлены ящики, багажные отсеки, генератор, люк, лестница на крыше. В свою очередь на крыше присутствуют экспедиционный багажник, солнечные панели, аккумуляторы. Доступ в фургон осуществляется с помощью распашной двери с приставным трапом.

Дом на колесах имеет следующие внутренние размеры: 7200х2400х2000 мм. Машина на базе КамАЗа обладает полноценной кухней с печкой-камином, обеденной-гостиной зоной, основной спальней с полноценной кроватью и домашним кинотеатром, а также санузлом, отдельной душевой с настоящим хаммамом. Для комфортной температуры предусмотрены отопитель, кондиционер и теплый пол.

КамАЗ с автодомом дополнительно оснащается внедорожным гаражом-прицепом длиной 7 метров. Он способен перевозить различную технику, к примеру, квадроцикл. Дом на колесах и прицеп окрашены в пиксельный камуфляж.

Стоимость такого комплекта для путешествий и любителей активного отдыха, включая КамАЗ и прицеп, - 13 150 000 рублей. Цена без прицепа 9 650 000 рублей. Производство автодома налажено одной из нижегородских компаний.

Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com
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#КамАЗ