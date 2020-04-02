Новости

Вирусолог пояснил, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад 00:36
Макгрегор обвинил Хабиба в трусости 00:31
В США прошли доклинические испытания вакцины от COVID-19 00:17
В Перу для борьбы с COVID-19 введут "мужские" и "женские" дни выхода из дома 02.04.2020
В опустевший из-за карантина центр Рима пришли дикие животные 02.04.2020
Патриарх Кирилл объявит формат проведения служб на Страстной неделе 02.04.2020
Ученые: Каждый десятый заражается от того, кто не знает о том, что болен 02.04.2020
Источник: Клубы РПЛ поднимут вопрос о сокращении зарплат игрокам на год 02.04.2020
Финансовый университет призывает преподавателей сократить летний отпуск 02.04.2020
Крымчанам разрешили ездить к пожилым и больным в период самоизоляции 02.04.2020
Из-за коронавируса Польша запретила вывозить 858 видов товаров 02.04.2020
К середине апреля в России будут выпускать 4 млн масок в сутки 02.04.2020
Преподавателей вузов призвали остаться на рабочих местах в июле 02.04.2020
Нурмагомедов готов встретиться с Фергюсоном в августе или сентябре 02.04.2020
Песков объяснил решение дать регионам полномочия по режиму нерабочих дней 02.04.2020
Француза приговорили к году тюрьмы за нелегальную перепродажу масок 02.04.2020
США разработали план по урегулированию конфликта в Венесуэле в контакте с Гуайдо 02.04.2020
В Эквадоре родственники оставляют тела погибших прямо на улице 02.04.2020
Южноуральцам окажут помощь после продления "каникул" из-за COVID-19 02.04.2020
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек 02.04.2020
В столице скончался 39-летний пациент с коронавирусом 02.04.2020
Демпартия из-за COVID-19 отложила назначение кандидата в президенты США 02.04.2020
В Петербурге частные клиники попросили поделиться аппаратами ИВЛ 02.04.2020
В Подмосковье больных коронавирусом обязали указывать свою геолокацию 02.04.2020
Минэкономразвития предложило мораторий на банкротство по заявлению кредиторов 02.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять способов не развестись после карантина
Пять способов не развестись после карантина
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
02.04.2020 23:10
Рубрика: Спорт

А вот и не подеретесь

Поединок Хабиба с Фергюсоном сорван уже в пятый раз
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 72(8126)
Бой чемпиона мира в смешанных единоборствах по версии UFC Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, намеченный на 18 апреля, не состоится. Об этом заявил сам Хабиб.
По словам отца Хабиба, боец находился в отличной форме в преддверии поединка с Фергюсоном. Фото: РИА Новости По словам отца Хабиба, боец находился в отличной форме в преддверии поединка с Фергюсоном. Фото: РИА Новости
По словам отца Хабиба, боец находился в отличной форме в преддверии поединка с Фергюсоном. Фото: РИА Новости

"Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя. Получается, что весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтобы ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб освобожден от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться, летая по всему миру, рискуя своей жизнью ради боя?", - написал спортсмен на страничке своего "Инстаграма".

Фото: AP
Нурмагомедов готов встретиться с Фергюсоном в августе или сентябре

Изначально турнир UFC 249, главным событием которого должен был стать поединок Хабиба и Фергюсона, планировалось провести в Нью-Йорке. Однако из-за пандемии коронавируса президенту UFC Дэйне Уайту срочно пришлось искать новую локацию. Места, подходящего для обоих соперников, так и не оказалось. К примеру, Хабиб долгое время готовился к бою в США, но из-за коронавируса в спешном порядке покинул страну. Как потом объяснял сам Нурмагомедов, UFC обещал провести турнир в Абу-Даби, но и этому сценарию не суждено было сбыться. В итоге все свелось к тому, что Хабиб оказался в России и решил не рисковать своим здоровьем. Хотя, если верить словам отца бойца Абдулманапа, Хабиб находился в отличной форме.

Как и следовало ожидать, решение Нурмагомедова нашло понимание далеко не у всех. Тони Фергюсон вообще призвал UFC лишить россиянина чемпионского титула. "Парень не хочет драться, он испуган, он убегает", - в привычно провокационной манере заявил американец. Тем не менее многие фанаты смешанных единоборств с ним согласны.

Фото: AP Photo/John Locher
Экс-боец UFC: Макгрегор заменит Нурмагомедова в поединке против Фергюсона

С боем Хабиба и Фергюсона вообще творится какая-то чертовщина. Это уже пятый раз, когда встреча соперников отменяется. В первый раз они должны были подраться еще зимой 2015 года, но Нурмагомедов тогда не вышел в октагон из-за сломанного ребра.

Учитывая сомнительный бэкграунд, даже интересно, отважится ли UFC еще на одну попытку организовать статусный бой. Впрочем, не исключено, что афиша со временем потеряет в своей привлекательности. Сейчас, напомним, Хабиб и Фергюсон - два бойца, имеющие за плечами по 12 побед подряд под эгидой UFC при нулях в графе поражений. У Фергюсона, кстати, есть все шансы прервать свою серию в самое ближайшее время. Как говорят, UFC 249 все равно состоится, а соперником Тони может стать не кто иной, как Конор Макгрегор.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин указом оформил новые меры по борьбе с коронавирусом
СФ предложил не наказывать граждан за неуплату по ЖКХ во время пандемии
МИД: США оплатили половину доставленной из России медпомощи
Матвиенко: Кабмин разрешит ускоренную закупку импортных тестов на COVID-19
В России за сутки добавился 771 случай COVID-19 в 29 регионах
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко: Наши футболисты согласятся на понижение зарплаты
Названы сроки проведения Олимпиады в Токио в 2021 году