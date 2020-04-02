Бой чемпиона мира в смешанных единоборствах по версии UFC Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, намеченный на 18 апреля, не состоится. Об этом заявил сам Хабиб.

"Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя. Получается, что весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтобы ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб освобожден от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться, летая по всему миру, рискуя своей жизнью ради боя?", - написал спортсмен на страничке своего "Инстаграма".

Изначально турнир UFC 249, главным событием которого должен был стать поединок Хабиба и Фергюсона, планировалось провести в Нью-Йорке. Однако из-за пандемии коронавируса президенту UFC Дэйне Уайту срочно пришлось искать новую локацию. Места, подходящего для обоих соперников, так и не оказалось. К примеру, Хабиб долгое время готовился к бою в США, но из-за коронавируса в спешном порядке покинул страну. Как потом объяснял сам Нурмагомедов, UFC обещал провести турнир в Абу-Даби, но и этому сценарию не суждено было сбыться. В итоге все свелось к тому, что Хабиб оказался в России и решил не рисковать своим здоровьем. Хотя, если верить словам отца бойца Абдулманапа, Хабиб находился в отличной форме.

Как и следовало ожидать, решение Нурмагомедова нашло понимание далеко не у всех. Тони Фергюсон вообще призвал UFC лишить россиянина чемпионского титула. "Парень не хочет драться, он испуган, он убегает", - в привычно провокационной манере заявил американец. Тем не менее многие фанаты смешанных единоборств с ним согласны.

С боем Хабиба и Фергюсона вообще творится какая-то чертовщина. Это уже пятый раз, когда встреча соперников отменяется. В первый раз они должны были подраться еще зимой 2015 года, но Нурмагомедов тогда не вышел в октагон из-за сломанного ребра.

Учитывая сомнительный бэкграунд, даже интересно, отважится ли UFC еще на одну попытку организовать статусный бой. Впрочем, не исключено, что афиша со временем потеряет в своей привлекательности. Сейчас, напомним, Хабиб и Фергюсон - два бойца, имеющие за плечами по 12 побед подряд под эгидой UFC при нулях в графе поражений. У Фергюсона, кстати, есть все шансы прервать свою серию в самое ближайшее время. Как говорят, UFC 249 все равно состоится, а соперником Тони может стать не кто иной, как Конор Макгрегор.