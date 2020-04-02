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02.04.2020 06:16
Рубрика: Спорт

Фергюсон потребовал лишить Нурмагомедова чемпионского титула

Текст: Максим Домчев
Американский боец ММА Тони Фергюсон обвинил Хабиба Нурмагомедова в трусости и потребовал лишить его титула чемпиона UFC.

Заявление Нурмагомедова об отмене поединка с Фергюсоном вызвало весьма прогнозируемую реакцию со стороны американского спортсмена. Тот сразу же обвинил россиянина в трусости, обрушился на него с оскорблениями и потребовал лишить титула.

Фото: REUTERS
Нурмагомедов заявил, что UFC ищет другого соперника для Фергюсона

Претендент выступил с пламенной речью в Twitter, где позволил себе ряд оскорбительных замечаний. "Уверен, что Хабиб решил слиться с боя заранее, - заявил американец. - Он мог прилететь на бой, но после того, как я пообещал вытереть его папахой пол, он струсил".

Позже Фергюсон заявил ESPN, что у Нурмагомедова нужно отобрать титул. "Я немного злюсь на Хабиба, у него была возможность остаться здесь. Он был в Абу-Даби, у него был шанс вернуться до того, как Россия закрыла границы. Он не хочет драться и должен быть лишен своего титула", - сказал Фергюсон.

Бой между этими бойцами отменен уже пятый раз подряд. В этот раз виной всему стала пандемия коронавируса. Глава UFC Дана Уайт громогласно объявил, что после переноса из Бруклина бой, намеченный на 18 апреля, все равно состоится, однако точного места его проведения так и не назвал. Более того, за его стремление провести бой во что бы то ни стало во время того, как умирают тысячи людей, его подвергли критике многие.

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