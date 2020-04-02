Названы главные претенденты на Международную букеровскую премию

Международная букеровская премия объявила короткий список. В него вошли шесть авторов из разных стран. Престижная награда присуждается за переведенные на английский язык произведения, опубликованные в Англии или Ирландии.

Из 13 писателей, вошедших в длинный список (его огласили еще в феврале), в короткий перекочевали шестеро. Все они представляют разные точки на карте мира: Германию, Нидерланды, Японию, Мексику, Аргентину и Иран. Это Даниэль Кельман с произведением "Тиль", Шокуфе Азар с романом "Просвещение сливового дерева", Габриела Камара ("Приключения китайского железа"), Марика Лукас Рейневелд ("Вечерний дискомфорт") и Фернанда Мельхор ("Сезон ураганов").

Имена претендентов назвали онлайн - традиционная торжественная церемония, проходящая в Лондоне, из-за коронавируса была отменена. Победителя назовут 19 мая.

Международная Букеровская премия была учреждена в 2004 году и вплоть до 2016 года присуждалась раз в два года. Теперь - каждый год. Денежный эквивалент награды составляет 65 тысяч долларов, эти деньги между собой традиционно делят автор и переводчик.