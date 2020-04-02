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02.04.2020 14:48
Рубрика: Экономика

Новак: Россия не планирует увеличивать добычу нефти

Текст: Сергей Тихонов
Россия не видит смысла в наращивании добычи нефти в условиях ее большого избытка на мировом рынке, сказал глава Минэнерго Александр Новак. Об этом сообщает агентство Reuters.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"Россия пока не собирается повышать нефтедобычу в условиях перепроизводства на рынке", - сказал министр (цитата по ТАСС).

Он также подчеркнул, что пока Россия не имела контактов с Саудовской Аравией по поводу ситуации на нефтяном рынке.

Фото: Алексей Андронов/ТАСС
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Ранее, сразу после развала сделки ОПЕК+, Александр Новак заявлял, что Россия во втором квартале этого года нарастит производство на 200-300 тыс. баррелей в сутки, а к концу года до 500 тыс. баррелей в сутки. С того момента цены на нефть упали ниже 30 долларов за баррель, а падение спроса на "черное золото" оцениваются в более чем 20 млн баррелей в сутки.

Бывшие участники сделки о сокращении добычи - Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт после ее развала заявили о серьезном наращивании производства во втором квартале 2020 года. Суммарно ожидаемые прирост можно оценить в 6 млн баррелей в сутки. Также Саудовская Аравия объявила о больших скидках на свой товар - от 3 до 20%. Но едва ли в сегодняшних условиях эти планы роста добычи выполнимы.

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Уже есть информация, что многие саудовские танкеры загружаются нефтью, не имея конечного пункта назначения, то есть ее не удается продать. В таких условиях, увеличивать производство возможно лишь пока есть доступные объемы нефтехранилищ, которые ограничены.

Пока о нежелании наращивать добычу из бывших участников сделки заявила только Россия. В среду, 1 апреля Александр Новак обсудил по телефону со своим коллегой из США Дэном Бруйеттом состояние мирового нефтяного рынка. О конкретных договоренностях пока ничего не сообщалось.

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