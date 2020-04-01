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01.04.2020 06:20
Рубрика: В мире

Трамп пообещал обсудить цены на нефть с Россией и Саудовской Аравией

Текст: Максим Макарычев
Президент США Дональд Трамп Трамп пообещал обсудить цены на нефть на мировых рынках с Россией и Саудовской Аравией.
Фото: EPA/Chris Kleponis Фото: EPA/Chris Kleponis
Фото: EPA/Chris Kleponis

По его словам, главная цель предстоящих консультаций - остановить историческое падение цен на "черное золото". Трамп, выступая во вторник в Белом доме, сказал, что он поднял этот вопрос в телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, сообщает Bloomberg.

Фото: Getty Images/ Sean Gallup
Путин и Трамп согласились в оценке ситуации с ценами на нефть

"Они соберутся вместе, и мы все соберемся вместе, и мы посмотрим, что мы можем сделать. Потому что мы не хотим терять целую отрасль из-за этого, - сказал глава Белого дома. - Обе страны обсуждают это. И я присоединюсь к ним в подходящее время, если это будет необходимо".

Если это произойдет, это будет первая встреча между Саудовской Аравией и Россией после распада коалиции ОПЕК + в начале марта. Как отмечают эксперты, апрель обещает стать переломным месяцем для рынка нефти.

Саудовская Аравия планирует увеличить поставки до рекордных 12,3 миллиона баррелей в день по сравнению с 9,7 миллиона баррелей в феврале. В то же время потребление топлива может резко упасть на 15-22 миллионов баррелей, поскольку вызванное пандемией коронавируса закрытие границ приостановит транзит "черного золота" в большинство стран мира.

Мировые цены на нефть уже опустились до рекордно низкого уровня, завершив худший квартал в истории.

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По словам Трампа, падение цен наносит непоправимый ущерб нефтяной промышленности. "Вы хотите потерять индустрию - вы потеряете индустрию из-за падения цен", - сказал глава Белого дома. И добавил, что низкие цены на бензин приведут к "самому большому снижению налогов, которое мы когда-либо имели".

Тем временем

Министр энергетики России Александр Новак и его американский коллега Дэн Бруйе во вторник провели "продуктивное обсуждение" данного вопроса по телефону и согласились "продолжить диалог между основными производителями и потребителями энергии, в том числе посредством G20", говорится в заявлении министерства энергетики США. Чиновники не стали озвучивать конкретные шаги, которые рассматривают обе страны, чтобы остановить спад цен на нефть.

В мире США В мире Ближний Восток Саудовская Аравия Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Международные организации ОПЕК Дональд Трамп Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Цена на нефть

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