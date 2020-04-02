Постановление правительства Новосибирской области от 1 апреля 2020 года № 99-п "О внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" Правительство Новосибирской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" следующее изменение:

Подпункт 5 пункта 4 дополнить абзацем следующего содержания:

"организовать прием и помещение в обсерваторы всех граждан, вернувшихся на территорию Российской Федерации и прибывших в Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) им. А.И.Покрышкина, в соответствии с правилами и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;".

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников







