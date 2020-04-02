Распоряжение губернатора Омской области от 1 апреля 2020 года № 34-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1) в абзаце одиннадцатом подпункта 4 пункта 5.1.1 слова "в том числе удостоверения, справки" заменить словами "справки по форме согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению";

2) в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 12.1.1 слова "в приложении" заменить словами "в приложении № 2";

3) дополнить пунктом 12.9 следующего содержания:

"12.9. Органам исполнительной власти Омской области проинформировать юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в соответствующей сфере деятельности о форме справки, указанной в абзаце одиннадцатом подпункта 4 пункта 5.1.1 настоящего распоряжения.

Главам муниципальных образований Омской области проинформировать юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих деятельность на территории соответствующего муниципального образования, о форме справки, указанной в абзаце одиннадцатом подпункта 4 пункта 5.1.1 настоящего распоряжения.";

4) в грифе приложения "Перечень непродовольственных товаров первой необходимости" слово "Приложение" заменить словами "Приложение № 2";

5) дополнить приложением № 1 "Справка работодателя" согласно приложению к настоящему распоряжению.

Губернатор Омской области А.Л.Бурков







