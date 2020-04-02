"Около 25% опекунов и попечителей в нашей организации - люди пенсионного возраста, - рассказала президент Ассоциации приемных родителей, опекунов и попечителей "Столичная семья" Галия Бубнова. - Из-за небольшого вознаграждения, которое люди получают, они считаются работающими пенсионерами. В индексации пенсии четыре года назад им отказали. Но никаких социальных гарантий за свой труд они тоже не получают".
Как пояснил ранее депутат Госдумы Сергей Неверов, выплаты опекунам составляют всего 3-4 тысячи рублей. Эти деньги тратятся на ребенка, и за них приходится отчитываться перед государством. Планируется, что ежегодная индексация пенсий затронет 29,6 тысячи граждан пенсионного возраста, которые воспитывают приемных детей. Это четверть приемных родителей в стране. Всего в 2020 году на корректировку пенсий опекунов и попечителей потребуется 720 млн рублей.