Песков объяснил решение дать регионам полномочия по режиму нерабочих дней

В Кремле объяснили, почему главы регионов будут определять, насколько жестким или гибким будет режим нерабочих дней, который, согласно указу президента, продлится до 30 апреля включительно.

"Здесь важно отметить решение президента именно предоставить дополнительные полномочия главам регионов по определению того, насколько жестким или более гибким будет режим нерабочих дней. Разумеется, в координации с правительственной комиссией", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об обеспокоенности ряда экономистов по стоимости решения о нерабочих днях.

"Очевидно, что главам регионов на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности", - заключил Песков.