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2 апреля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 71(8125)

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. N 346 г. Москва "О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год"

Дата подписания 27 марта 2020 г.
Опубликован 2 апреля 2020 г.

Комментарии Российской Газеты

Вырос максимальный размер пособия по безработице

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей и максимальную величину пособия по безработице в размере 12130 рублей.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2019 г. N 1426 "О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N46, ст. 6492).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства Российской Федерации

М. Мишустин