Правительство Беларуси готовит второй пакет мер поддержки экономики

Документ, который Румас назвал неординарным, внесен на рассмотрение главы государства. Он предусматривает поддержку целых секторов, в которых работают 550 тысяч человек. Трудно обсчитать все затраты, "но могу сказать, что прямые меры бюджетно-налоговой поддержки составят около 110 млн белорусских рублей", - пояснил он, отвечая на вопросы журналистов.

Уже принято ряд необходимых постановлений, констатировал премьер. "Все остальные постановления, которые изложены в этом пакете мер, будут приняты в четверг до конца дня. Они уже разработаны, проходят процедуру согласования", - пояснил он.

А весь комплекс мер, по словам премьера, состоит из пяти пакетов. В него включены и предложения "в сфере денежно-кредитной и пруденциальной политики, поддержки реального сектора экономики, по защите потребительского рынка". Предлагается также пакет мер, который позволит инициировать принятие решений в ЕАЭС.

Президент, подчеркнул глава кабинета министров, тщательно относится к предложениям об оказании мер государственной поддержки. Поэтому правительство ожидает, что коллеги из администрации Лукашенко и Комитета госконтроля разделяют их "подходы и в ближайшее время внесут главе государства свои заключения".