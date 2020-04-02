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02.04.2020 22:24
Рубрика: Общество

Преподавателей вузов призвали остаться на рабочих местах в июле

Чтобы перенесенная на более поздний срок вступительная кампания в вузы прошла успешно, преподавателям рекомендовано выйти в отпуск не в июле, как обычно, а в августе. С такой инициативой выступил Финансовый университет при правительстве Российской Федерации.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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- Преподаватели, несмотря на восстановление образовательного процесса [в дистанционном режиме] с 6 апреля, могли бы добровольно отказаться от месяца своего и так немаленького отпуска в 56 календарных дней и уйти на отдых не с 1 июля, а с 1 августа, - говорится в сообщении на сайте вуза.

Там добавили, что "этот месяц очень помог бы в организации системы экзаменов, защиты выпускных квалификационных работ".

В Финансовом университете подчеркнули, что несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом срыв текущего учебного года и летний прием в вузы недопустим.

- Конечно, наш вклад трудно сравнить, скажем, с мужеством врачей, оказавшихся сегодня в зоне особого риска. Но это та посильная лепта, которую мы можем внести в борьбу с коронавирусом, который не должен нанести непоправимый ущерб ни нашей экономике, ни нашему образованию, - прокомментировали в вузе собственную инициативу.

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