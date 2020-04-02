Вузы начнут учебу в дистанционном формате с 6 апреля

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рекомендовал всем вузам начать дистанционное обучение 6 апреля.

- С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате, - приводит слова министра пресс-служба ведомства. - Убедительно прошу студентов и преподавателей соблюдать режим самоизоляции и мотивировать других минимизировать социальные контакты. Вы должны показать обществу личный пример, как вести себя в сложившейся ситуации.

Напомним, с 30 по 5 апреля в стране была объявлена нерабочая неделя. В четверг Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца месяца.