Путин поблагодарил медиков и соблюдающих самоизоляцию граждан

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поблагодарил всех неравнодушных людей, которые осознали свою личную ответственность в борьбе с распространением коронавируса.

Глава государства отметил, что в напряженном режиме продолжают трудиться врачи, медперсонал. "Им сейчас всем очень непросто", - уверен Путин. Он подчеркнул, что именно они в больницах, в инфекционных отделениях, на всех врачебных участках "держат оборону от наступающей эпидемии, лечат, спасают людей".

Глава государства поблагодарил медиков и выразил уверенность, что все граждане присоединятся к словам благодарности.

- Свой долг в эти дни выполняют и сотрудники других сфер, жизненно важных для страны и общества, - добавил он. - Хотел бы также искренне поблагодарить вас, вас всех, без исключения.

Отдельное "спасибо" российский лидер сказал волонтерам, добровольцам, всем неравнодушным людям.

Президент благодарен "всем гражданам, которые осознали, прочувствовали свою личную ответственность в борьбе с эпидемией, строго исполняют рекомендации властей и врачей".

Ведь важно заботиться и о себе, и о здоровье родных и близких, а также о безопасности окружающих, подчеркнул Путин.