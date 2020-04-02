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02.04.2020 17:26
Рубрика: Власть

Путин поблагодарил медиков и соблюдающих самоизоляцию граждан

Текст: Татьяна Замахина

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поблагодарил всех неравнодушных людей, которые осознали свою личную ответственность в борьбе с распространением коронавируса.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Глава государства отметил, что в напряженном режиме продолжают трудиться врачи, медперсонал. "Им сейчас всем очень непросто", - уверен Путин. Он подчеркнул, что именно они в больницах, в инфекционных отделениях, на всех врачебных участках "держат оборону от наступающей эпидемии, лечат, спасают людей".

Глава государства поблагодарил медиков и выразил уверенность, что все граждане присоединятся к словам благодарности.

- Свой долг в эти дни выполняют и сотрудники других сфер, жизненно важных для страны и общества, - добавил он. - Хотел бы также искренне поблагодарить вас, вас всех, без исключения.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Отдельное "спасибо" российский лидер сказал волонтерам, добровольцам, всем неравнодушным людям.

Президент благодарен "всем гражданам, которые осознали, прочувствовали свою личную ответственность в борьбе с эпидемией, строго исполняют рекомендации властей и врачей".

Ведь важно заботиться и о себе, и о здоровье родных и близких, а также о безопасности окружающих, подчеркнул Путин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Здоровье Президент Распространение коронавируса COVID-19

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