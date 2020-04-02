Власть
02.04.2020 10:45
Текст: Кира Латухина

Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Фото: Константин Завражин/ РГ Фото: Константин Завражин/ РГ
Константин Завражин/ РГ

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму белорусскому лидеру Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов России и Беларуси.

Фото: Константин Завражин/РГ
Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов Беларуси и России

Со времени подписания Договора о создании Союзного государства прошло уже больше двух десятилетий, и странам удалось наладить взаимовыгодные интеграционные механизмы и упрочить двустороннее сотрудничество. "Реализуются взаимовыгодные совместные проекты, осуществляется координация внешней и оборонной политики", - констатировал Путин.

Российский лидер уверен, что накопленный опыт совместной работы поможет найти оптимальные решения любых, даже самых сложных вопросов на пути союзного строительства.

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