Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму белорусскому лидеру Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов России и Беларуси.

Со времени подписания Договора о создании Союзного государства прошло уже больше двух десятилетий, и странам удалось наладить взаимовыгодные интеграционные механизмы и упрочить двустороннее сотрудничество. "Реализуются взаимовыгодные совместные проекты, осуществляется координация внешней и оборонной политики", - констатировал Путин.

Российский лидер уверен, что накопленный опыт совместной работы поможет найти оптимальные решения любых, даже самых сложных вопросов на пути союзного строительства.