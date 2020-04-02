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01.04.2020 22:00
Рубрика: Власть

Выбор защиты

Владимир Путин провел совещание с членами правительства в дистанционном режиме
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 71(8125)
В среду президент Владимир Путин провел традиционное совещание с членами правительства в новом для этого формата режиме - дистанционном. Глава государства объяснил: обстановка этого требует. Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о том, какие меры уже приняты для поддержки граждан и бизнеса, а какие будут утверждены следующим пакетом.
Президент рассчитывает, что удаленный режим не отразится на качестве работы органов власти. Фото: РИА Новости Президент рассчитывает, что удаленный режим не отразится на качестве работы органов власти. Фото: РИА Новости
Президент рассчитывает, что удаленный режим не отразится на качестве работы органов власти. Фото: РИА Новости

"Все вы работаете, как и требует сегодня обстановка, весьма напряженно", - констатировал Владимир Путин. "Мы с вами в контакте по нескольку раз в день", - добавил он. "Результаты нашей работы должны быть такими, как того требует обстановка... Удаленный режим, способ работы на качестве нашей с вами совместной деятельности не отразится", - убежден президент.

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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Участники обсудили несколько важных вопросов, и самый острый связан с пандемией коронавируса. Также на повестке были социально-экономические темы, главным вопросом анонсировали развитие АПК.

Премьер-министр Михаил Мишустин доложил о выполнении сказанного президентом в телеобращении к гражданам. Прежде всего речь шла о поддержке людей. Правительство и парламент сработали очень оперативно, одобрены законопроекты, подписаны постановления. Меры касаются и выплат ветеранам ко Дню Победы, и автоматического продления ежемесячных выплат на детей, и новой оплаты больничных, и повышения максимального размера пособия по безработице до одного МРОТ. Облегчается процедура банкротства граждан, она будет бесплатной.

Второе - помощь бизнесу. "Для защиты предприятий предусмотрено введение шестимесячного моратория на возбуждение дел о банкротстве", - заявил Мишустин. Законопроектами предусмотрена отсрочка по налогам для малого и среднего бизнеса (кроме НДС), а для микропредприятий - еще и по страховым взносам. Правительство и ЦБ разработали меры по предоставлению малому и среднему бизнесу полугодовой отсрочки уплаты процентов и основного долга по кредитам.

Правительство и ЦБ разработали меры по предоставлению малому и среднему бизнесу полугодовой отсрочки уплаты процентов и основного долга по кредитам

Отдельные решения касаются наиболее пострадавших отраслей: до мая им не будут отправлять требования об уплате налогов. Все малые компании в этих секторах смогут перенести платежи по кредитам на полгода - такое постановление скоро будет подписано. Еще премьер-министр рассказал, что реализацию поручения по налогообложению дивидендов, которые выводятся на зарубежные счета, начали с Кипра. "В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 трлн рублей", - подытожил Мишустин.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Мишустин: Малый и средний бизнес получит 150 млрд рублей на поддержку занятости

Правительство прорабатывает второй пакет мер, направленных на преодоление последствий распространения коронавирусной инфекции. Первое - поддержка региональных бюджетов. В федеральном бюджете зарезервирован 171 млрд рублей.

Второе - поддержка занятости. Кабмин предложил предоставлять краткосрочные целевые кредиты и займы малому и среднему бизнесу на льготных условиях для выплаты зарплат под гарантии ВЭБ. Предлагаемый объем поддержки - 150 млрд рублей.

Третье - дополнительные меры по обеспечению устойчивости экономики, в частности касающиеся арендных платежей. А в наиболее пострадавших отраслях предприятия малого и среднего бизнеса смогут временно не платить штрафы и пени за просрочку платежей по ЖКУ. Предлагается мораторий на выплату ряда штрафов. Для компаний с госучастием будет особый порядок закупок у малого и среднего бизнеса.

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Мишустин также предложил распространить мораторий на проверки на социально ориентированные НКО, а в наиболее пострадавших отраслях предоставить им те же льготы, что и субъектам малого и среднего предпринимательства.

Правительство сформировало перечень системообразующих предприятий, организован мониторинг их финансово-экономического состояния, по итогам будет комплекс мер поддержки, заключил премьер-министр.

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