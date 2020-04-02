Путин выступит с новым обращением к гражданам

"Президент продолжает рабочий график в Ново-Огарево, - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. - Рабочий график включает еще одно обращение, которое президент запишет во второй половине дня, после четырех".

"Сейчас глава государства работает над текстом", - уточнил представитель Кремля.

Также во второй половине дня Владимир Путин проведет несколько телефонных разговоров с международными партнерами и рабочих встреч один на один, которые будут носить закрытый характер и освещаться не будут.

На вопрос журналистов, будет ли следующая неделя тоже нерабочей, Песков ответил: "По состоянию на эту минуту никаких решений не принималось. Президент работает над еще одним обращением, давайте дождемся".

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