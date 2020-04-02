Путин: Переломить ситуацию с коронавирусом в Москве пока не удается

Глава государства отметил, что, принимая меры по борьбе с COVID-19, "нам надо понимать, что угроза сохраняется". "Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране", - подчеркнул Путин.

По его словам, ситуация меняется, в регионах, муниципалитетах, она складывается по-разному.

"Есть субъекты Федерации, где коронавирус уже создал серьезную угрозу для людей, например, так, как в Москве, где переломить ситуацию - несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей - пока не удается", - сказал президент. Но есть и регионы, где еще не зафиксировано ни одного случая заболевания, но их все меньше.

Поэтому, отметил Владимир Путин, где-то должны соблюдаться более жесткие ограничения, а где-то при высокой готовности пока достаточно локальных, точечных решений.