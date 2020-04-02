Собянин: Пропускной режим можно пока не вводить

В частности, в новом указе мэра говорится, что жители города по прежнему должны соблюдать режим самоизоляции. Для москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями продолжает действовать домашний режим. Вторая часть материальной помощи - 2 тысячи рублей, им будет выплачена сразу же после 14 апреля - ждать этих денег до мая не придется.

Посещение 55 городских парков, усадеб и зон отдыха по прежнему запрещается. По прежнему не будут работать школы. Рестораны, спортивные клубы, магазины по продаже непродовольственных товаров и другие заведения, деятельность которых была приостановлена прежними указами, остаются закрытыми. По обычному графику действуют в городе лишь медицинские организации и аптеки, продовольственные магазины и точки по продаже товаров первой необходимости, банки и организации по неотложному ремонту и погрузочно-разгрузочных работ, а так же предприятия транспорта, ЖКХ, строительные, энергетики, логистики и ряд других. Организации, которым разрешено продолжать деятельность, должны определить оптимальную численность занятых на рабочих местах и максимальное количество перевести на удаленный доступ.

Собянин подчеркивает, что огромное количество вопросов у москвичей возникло в связи с планировавшимся введением пропусков для передвижения по городу. "Опыт первой нерабочей недели показал, что пока такой необходимости нет", - пишет мэр. - Большинство жителей добросовестно выполняют требование оставаться дома. Москвичи проявили ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе против коронавируса, против общей беды. Я искренне вам признателен. Поэтому пропускной режим передвижения по городу можно пока не вводить".

В то же время, отмечает глава города, власти могут вернуться к этому вопросу при неблагоприятном развитии ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима. Собянин напоминает, что заражение коронавирусом стало уже реальностью для более чем двух с половиной тысяч москвичей. Есть тяжелобольные и умершие от этой болезни. "Очевидно, что пандемия не закончится быстро. Надо набраться терпения и мужества. Нам придётся пережить тяжелые времена", - обращается Сергей Собянин к москвичам.