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02.04.2020 20:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин: Пропускной режим можно пока не вводить

Текст: Любовь Проценко
В связи с тем, что в столице сложилась наиболее сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции, мэр города Сергей Собянин продлил до 1 мая все ограничения, введенные в городе на время режима повышенной готовности. В своем блоге глава города отмечает, что указом президента, которым продлены до этого времени в стране нерабочие дни, субъектам федерации дано право самостоятельно принимать решения о масштабах и сроках вводимых ограничений.

В частности, в новом указе мэра говорится, что жители города по прежнему должны соблюдать режим самоизоляции. Для москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями продолжает действовать домашний режим. Вторая часть материальной помощи - 2 тысячи рублей, им будет выплачена сразу же после 14 апреля - ждать этих денег до мая не придется.

Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"
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Посещение 55 городских парков, усадеб и зон отдыха по прежнему запрещается. По прежнему не будут работать школы. Рестораны, спортивные клубы, магазины по продаже непродовольственных товаров и другие заведения, деятельность которых была приостановлена прежними указами, остаются закрытыми. По обычному графику действуют в городе лишь медицинские организации и аптеки, продовольственные магазины и точки по продаже товаров первой необходимости, банки и организации по неотложному ремонту и погрузочно-разгрузочных работ, а так же предприятия транспорта, ЖКХ, строительные, энергетики, логистики и ряд других. Организации, которым разрешено продолжать деятельность, должны определить оптимальную численность занятых на рабочих местах и максимальное количество перевести на удаленный доступ.

Собянин подчеркивает, что огромное количество вопросов у москвичей возникло в связи с планировавшимся введением пропусков для передвижения по городу. "Опыт первой нерабочей недели показал, что пока такой необходимости нет", - пишет мэр. - Большинство жителей добросовестно выполняют требование оставаться дома. Москвичи проявили ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе против коронавируса, против общей беды. Я искренне вам признателен. Поэтому пропускной режим передвижения по городу можно пока не вводить".

В то же время, отмечает глава города, власти могут вернуться к этому вопросу при неблагоприятном развитии ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима. Собянин напоминает, что заражение коронавирусом стало уже реальностью для более чем двух с половиной тысяч москвичей. Есть тяжелобольные и умершие от этой болезни. "Очевидно, что пандемия не закончится быстро. Надо набраться терпения и мужества. Нам придётся пережить тяжелые времена", - обращается Сергей Собянин к москвичам.

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